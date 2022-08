Il PSG “libera” Barak: questo è il titolo utilizzato dal quotidiano veronese l’ “Arena” ribadendo che il Napoli sia da tempo sulle tracce del giocatore ma che non abbia mai affondato il colpo col ds Marroccu per via dei pochi posti a centrocampo. Con l’uscita di Fabian, il Napoli potrebbe affondare il colpo, ma il ceco sarà in forza al Verona per la prima di campionato.