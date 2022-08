Secondo il sito di calciomercato francese “Foot Mercato”, il Napoli vorrebbe accelerare i tempi per portare l’estremo difensore Keylor Navas alla coorte di Luciano Spalletti. Lo stesso tecnico azzurro vorrebbe chiudere al più presto per averlo paradossalmente disponibile per la prima in campionato col Verona. Il Napoli dalla sua sarebbe disposto a pagare circa il 50% dell’ingaggio del costaricano.