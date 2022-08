Cesarano: “Spiegatemi cosa deve fare un club con chi vuole andare via per soldi o titolarità”

Con un messaggio social, il giornalista Rino Cesarano ha risposto ad alcune critiche dei tifosi napoletani: “Cosa dovrebbe fare una società di calcio con quegli elementi che chiedono di andar via; con quelli che vorrebbero guadagnare più soldi; con chi vuole il posto da titolare assicurato e soffre la concorrenza interna? Spiegatemelo voi perchè non ci arrivo nonostante la buona volontà. E’ tardi per operare? Probabilmente sì. Ma fino a chiusura del calciomercato ho diritto di astenermi dal dare giudizi definitivi?

E anche oggi mi consiglieranno di prendere la Napoli-Bari che conosco bene perchè andavo a commentare le partite del Lecce, dello stesso Bari, del Foggia di Zeman, del Taranto quando era in B, della Fidelis Andria in B e ho soggiornato per tutto il tempo in una suite a Villa Romanazzi durante i Gochi del Mediterraneo, grazie alla segnalazione di Matarrese. Un’autostrada che potrei percorrere a occhi chiusi. Non me la consigliate che la conosco a memoria”.