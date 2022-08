Secondo l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, potrebbe tornare di moda sul taccuino di Giuntoli il nome di Nahitan Nandez qualora partisse Fabian. Il centrocampista attualmente in forza al Cagliari è stato da tempo uno dei pupilli della società partenopea e chissà che non possa arrivare proprio in questi giorni la fumata bianca…