Criscitiello su Raspadori: “Bel dilemma tattico per Spalletti: vice Osimhen o sostituto di Insigne?”

Giacomo Raspadori sembra essere a un passo dal vestire la maglia azzurra. Michele Criscitiello si è espresso così sul suo imminente arrivo: “Raspadori al Napoli sarà un bel dilemma per Spalletti. Lui è una prima punta ma è un ragazzo talmente intelligente che si sa adattare a tutti i moduli. Professionista esemplare. Il Napoli lo prende come vice Osimhen o come sostituto di Insigne? Comunque… bel colpo”.