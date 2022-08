SSC Napoli, piccolo sconto per guardare la partita contro l’Espanyol

Questa sera alle 19 il Napoli scenderà in campo per l’ultima amichevole contro l’Espanyol prima dell’inizio del campionato. L’esordio degli azzurri sarà tra nove giorni, dato che il primo impegno in campionato è la sfida contro l’Hellas Verona, prevista per lunedì 15 agosto alle 18.30. Sarà dunque l’ultima occasione per Luciano Spalletti per sperimentare la formazione che, con ogni probabilità, scenderà poi in campo a Verona. Tramite un annuncio sui propri profili social, la SSC Napoli ha comunicato un piccolo sconto per poter assistere all’amichevole contro gli spagnoli. Dall’iniziale costo di 2,99€ si sottraggono 70 centesimi, con la spesa definitiva che ammonta a 2,29€. Sarà possibile vedere la partita tramite la diretta Facebook dalla pagina ufficiale del Napoli, con il pre partita che inizierà alle 18.15.