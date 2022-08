La polemica di Alvino: “Napoli, sei in clamoroso ritardo”

Il giornalista e telecronista napoletano Carlo Alvino ha sollevato una critica al club campano ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Il conduttore radiofonico, si è soffermato sul campionato ormai alle porte e su ciò che non va.

Di seguito le sue dichiarazioni: “Napoli, sei in clamoroso ritardo. Non posso non dirlo. Bisognava muoversi prima, anche perché parliamo di un ruolo particolare come quello del portiere titolare. C’è bisogno di chiarire questa situazione”.

“La società si sta muovendo, ha bisogno di un portiere prima che inizi la stagione agonistica di Serie A. Si fanno diversi nomi, ma nelle ultime ore Keylor Navas è il più vicino al trasferimento alla corte di Luciano Spalletti. Meret è un grande portiere, ma ha bisogno di certezze, che in questo momento il Napoli non può dargli. Non si può aspettare ancora tanto, anche perché manca sempre meno all’inizio della nuova stagione di Serie A”.