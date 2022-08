In un editoriale per il Corriere dello Sport, il giornalista Xavier Jacobelli ha parlato della situazione del Napoli.

Ecco le sue parole: “C’è un giocatore non reperibile sul mercato che, tuttavia, a Spalletti serve come non mai: si chiama Tempo. E’ il rinforzo assicurabile al tecnico solo da tifosi e società, purché non pretendano tutto e subito da lui. Molto ha già dato, ancora di più può dare. Ma non dipende soltanto da Spalletti”.