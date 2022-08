Del Genio: “Sono un po’ perplesso, servono più tiri in porta”

Il giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli Paolo Del Genio, durante la trasmissione Radio Goal, ha parlato della situazione del Napoli.

Di seguito le sue parole: “Nella partire di questa sera contro l’Espanyol mi aspetto che gli azzurri siano in grado di tirare più in porta. Nel 70/80% delle partite il Napoli sarà più forte dell’avversario e questo divario deve trasformarsi in tiri in porta. In caso contrario diventa difficile fare gol. La squadra deve individuare diverse strade per trovare la rete”.

“Ho sentito una riflessione, ovvero che il Napoli ha giocato bene nelle amichevoli per 30-40 minuti, ma cosa significa giocare bene? Per me vuol dire che nei minuti che domini, arrivi al tiro 7 8 volte. Vanno trovate anche soluzioni quando le squadre si chiudono. La pressione furiosa sugli avversari non deve essere l’unica risorsa, con tante partite non si potrà essere sempre aggressivi ed intensi per 90 minuti e si dovrà lavorare sulla tecnica. La metamorfosi per cambiare il DNA mi piace, ma non sono convinto che si riuscirà nell’intento così facilmente. Prima il Napoli era una squadra che sapeva palleggiare ora deve diventare super aggressiva e non so se sia la soluzione migliore. Tatticamente ci vorrebbe un giocatore bravo ad agire alle spalle di Osimhen“.