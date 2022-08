A Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto Giulio Marinelli: “Non lasciatevi ingannare dall’aspetto: arriva dal Nord ma si sente già napoletano. E’ uno abituato a mordere l’erba”

Zerbin terzino? – spiega il procuratore riguardo all’esterno o ex Frosinone: Può essere impiegato in quel ruolo, a seconda delle circostanze, in alcuni spezzoni di partita. Lui comunque è pronto a mettersi a disposizione per arricchire il proprio bagaglio tecnico-tattico“.