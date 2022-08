Sky – Galatasaray, offerta monstre per Dries Mertens. I dettagli

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Galatasaray avrebbe offerto un contratto a Dries Mertens, da poco separatosi con il Napoli. La proposta è molto corposa, e non prevede solo un indennizzo economico. Per il belga infatti, il club turco ha offerto 4 milioni netti a stagione più bonus, con in aggiunta una casa e un autista. Inoltre, la società ha messo a disposizione all’ex Psv ben 30 voli per Napoli e Bruxelles. In caso di qualificazione in Champions League, scatterebbe il rinnovo automatico.