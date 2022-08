Schira: “Il Napoli sta pensando di rinnovare il contratto di Zerbin”

Alessio Zerbin è uno dei prodotti più interessanti del vivaio del Napoli. Il calciatore, proveniente da un prestito in Serie B al Frosinone dove ha stupito gli addetti ai lavori e arrivando anche ad esordire in Nazionale, è ora ambito da altri club di Serie A. Tuttavia, la volontà della società è quella di puntare su di lui e farne un tassello per il futuro. Infatti, secondo quanto riportato da Nicolò Schira attraverso un tweet, il Napoli starebbe lavorando al suo rinnovo. “Il Napoli sta pianificando l’estensione del contratto di Alessio Zerbin fino al 2027”.