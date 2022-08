Rai – Si lavora per Kepa. Navas, il Psg non è disposto a dividere l’ingaggio

Ciro Venerato, giornalista ed esperto di calciomercato, ha parlato attraverso la trasmissione Tg Sport della Rai, dove ha fatto il punto sul mercato del Napoli, concentrandosi sulla questione portieri. Secondo le sue dichiarazioni, la dirigenza partenopea starebbe lavorando per portare Kepa in azzurro. Le alternative più papabili sono Simon Mignolet e Andrij Lunin. Mentre appare molto più complicata la pista Keylor Navas. I costi (7 milioni di ingaggio più 2 di bonus) appaiono proibitivi. Inoltre, il Paris Saint-Germain non appare disposto a pagare parte dello stipendio al costaricano.