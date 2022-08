Vincenzo Perna, giornalista, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli. Si è parlato a proposito della terza maglia del Napoli, che verrà presentata in occasione della prossima amichevole con l’Espanyol, partita che andrà in scena domani sabato 6 agosto alle ore 19. Secondo quanto riportato, il colore della casacca sarà blu scuro, con sponsor Kappa ancora in rosso. Però, sembra che questa divisa possa far impazzire i tifosi per quanto sia bella.