Gazzetta – Galatasaray su Sirigu, il portiere aspetterà il Napoli fino alla prossima settimana

L’edizione odierna de La Gazzetta Dello Sport, ha parlato a proposito della situazione dei portieri in casa Napoli. Con la partenza di Alex Meret in prestito allo Spezia, agli azzurri servono ben due portieri per poter mettere a posto il reparto. Gli occhi sono dunque puntati su due elementi, Kepa Arrizabalaga, che dovrebbe essere il primo, e un vice, il cui nome più papabile sembra essere quello di Salvatore Sirigu. Però, sul portiere ex Genoa, c’è l’interesse del Galatasaray, motivo per cui l’estremo difensore aspetterà al massimo fino alla prossima settimana.