De Maggio: “Napoli, i principali obiettivi sono un portiere e un jolly d’attacco. Sulle parole di Spalletti…”

Valter De Maggio, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli, dove ha fatto il punto della situazione sul mercato del Napoli. Secondo quanto riportato, la società avrebbe comunicato che c’è bisogno di calma e pazienza per le situazioni di calciomercato. Gli obiettivi principali sono un portiere e un jolly d’attacco, e al momento per queste situazioni sono in vantaggio Kepa e Raspadori.

Inoltre, il giornalista si è espresso sulle parole di Luciano Spalletti a proposito della separazione con Dries Mertens. “Spalletti ha voluto fare chiarezza su Mertens. Il Napoli ha fatto la sua proposta, il calciatore non l’ha accettata. Ognuno ha proseguito liberamente per la sua strada, quindi non ci sono problemi. Dispiace per come sia finita, ma alla fine le strade si sono separate”.