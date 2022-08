Ceccarini: “Kepa e Navas, problemi coi diritti d’immagine. Si lavora per Raspadori”

Niccolò Ceccarini, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte. Si è fatto il punto a proposito del calciomercato del Napoli.

“Portieri? Kepa è in vantaggio su Navas, ma c’è un problema che persiste per entrambi: l’ingaggio. Anche i diritti di immagine possono allungare le trattative. Simeone? Arriverà al Napoli in seguito alla partenza di Petagna. Raspadori? Si sta lavorando. Se il Napoli riuscisse a prenderli tutti e tre, farebbe un qualcosa di eccezionale. Sono investimenti molto importanti sia sul piano economico che su quello tecnico”.