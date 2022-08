Zeman: “Il tridente del Napoli? Deve seguire Spalletti. Sul doping…”

Zdenek Zeman, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli.

“Kvaratskhelia? Lo conosco poco, non saprei dare un giudizio. Il tridente del Napoli con Lozano, Kvara e Osimhen? Si tratta di giocatori forti, però per far bene è necessario che seguano le indicazioni di Spalletti. Doping? L’Italia è il paese in cui si riscontrano maggiori episodi, l’ha affermato l’agenzia mondiale antidoping. Nello sport si fanno sacrifici, deve vincere chi ha più talento e chi fa più sacrifici per arrivare al traguardo”.