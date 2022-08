Il messaggio di arrivederci di Dries Mertens ha lasciato commossi numerosi tifosi del Napoli, che vedono così il chiudersi di un importante capitolo della storia partenopea. Il calciatore belga resterà nei cuori dei tifosi azzurri come il miglior marcatore della storia del club, oltre che come un ragazzo fantastico. Un affetto che si è riversato in uno striscione dedicatogli fuori Palazzo Donn’Anna, sua residenza in città. Si legge: “Tu si na cosa grande”