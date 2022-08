Serie A: e se Napoli e Roma fossero le vere sorprese?

Manca sempre meno all’inizio del campionato e il mercato è entrato sempre di più nel pieno. Sono diversi gli acquisti realizzati dalle squadre di massima divisione e tanti quelli che verranno finalizzati da qui fino al primo settembre. Ovviamente, come lecito aspettarsi, ci si comincia a chiedere: ma quali saranno le squadre realmente favorite per lo scudetto? E se ci possano essere delle sorprese? Vediamo insieme.

Serie A: nessuna certezza!

Nel nostro campionato non ci sono certezze e l’andamento della scorsa stagione ne è dimostrazione più accurata. Era difficile ipotizzare un successo da parte del Milan, squadra probabilmente sulla carta inferiore all’Inter, ma le cose sono andate come tutti sanno. Che possano Napoli e Roma essere le vere outsider in questa stagione?

La squadra allenata da Mourinho, fresca vincitrice della Conference League, sta portando avanti un mercato forse senza precedenti. Basti pensare al fatto che dopo Matic abbia finalizzato l’acquisto di Dybala, da svincolato. Ma non è tutto, pare che ora sia intenzionata a chiudere per il centrocampista del PSG Wijnaldum, fino ad un paio di anni fa tra i top nel ruolo. È vero, però, che spesso nella storia abbiamo assistito a situazioni particolari, in cui le grandi aspettative non sono state ripagate: ricordiamo i Giallorossi concentrati in vista del match all’Old Trafford prima dell’importante semifinale di Europa League 2021, e poi la clamorosa debacle contro il Manchester United.

Fatto sta che il mercato giallorosso sinora è impressionante e questo è un dato di fatto. Ed il Napoli? Vediamo nel dettaglio come si sta muovendo.

Mercato dei partenopei: ancora qualche colpo in previsione?

Sebbene si siano sollevate diverse critiche verso la società, in particolar modo a causa di addii illustri come quelli di Insigne, Mertens e Koulibaly, il Napoli si sta muovendo in maniera molto intelligente sul mercato. Spalletti farà di necessità virtù e cercherà di organizzare al meglio la rosa in vista di una stagione molto complicata ma che potrà essere anche sorprendente. Ricordiamo che gli Azzurri hanno concluso acquisti interessanti quali quelli di: Khvicha Kvaratskhelia, una giovanissima ala sinistra che era seguita da tantissimi club in tutto il mondo; Mathias Oliveira, Leo Ostigard e il difensore Min-jae Kim. Tra scommesse e promesse interessanti, che possa dire la sua il Napoli in questa stagione strana? Sicuramente sì. Spalletti, d’altronde, è in grado di compattare il gruppo al meglio. Vedremo cosa succederà.