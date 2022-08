Marchetti: “Raspadori? Il Napoli ha due vantaggi sulla Juventus”

Luca Marchetti, giornalista di Sky Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione Marte Sport Live, in onda su Radio Marte.

“Raspadori? Il Napoli ci punta molto. La società partenopea ha un vantaggio: l’accordo col giocatore. De Laurentiis e Carnevali si sentiranno al telefono in settimana per tentare di concludere. La Juventus è interessata al giocatore, ma non può fare offerte: questo è il secondo vantaggio del Napoli. Se gli Azzurri sapranno sfruttarlo, potrebbero prenderlo. I neroverdi non lo cedono? Non c’è stata nessuna chiusura, anzi: il Sassuolo pensa già ad un erede e lo avrebbe individuato in Andrea Pinamonti, di proprietà dell’Inter, per il quale ci sono stati dei contatti. Raspadori ha chiesto la cessione. Ne ha parlato anche a Dionisi, una frase del tipo: ‘Mi vuole una squadra che fa la Champions League. Se ti chiamasse il Napoli, tu che faresti?’. Insomma, ha chiesto la cessione al mister e i procuratori ne hanno parlato con la società. Il ragazzo ha solo due anni di contratto: va venduto subito a prezzo pieno o quasi in saldo tra una stagione. L’eventuale passaggio al Napoli dipenderà anche dal prezzo: 25 più bonus sono pochi, potrebbero servirne 35 più bonus”.