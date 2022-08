L’agente Andrea D’Amico, intermediario nella trattativa che ha visto Lorenzo Insigne andare al Toronto, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla testata L’Arena a proposito del trasferimento.

“L’operazione che ha visto Insigne approdare in Canada è stata molto difficile, per cui c’è stato bisogno prima di tutto di tanta riservatezza. Per Insigne è sembrato quasi di fare un atto di lesa maestà nei confronti del capitano del Napoli ancora in corsa per lo scudetto”.