Stando a quanto riportato da “Il Mattino” ieri sera c’è stato un contatto tra Aurelio De Laurentis e l’amministratore delegato del Sassuolo Carnevali. Infatti, il patron azzurro si è spinto fino a 31 mln su una richiesta di 35 per Giacomo Raspadori. Le parti non sembrano molto distanti, ma il Napoli sa che l’entourage non farà alcun tipo di pressione al Sassuolo.