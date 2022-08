Paolo De Paola, giornalista, è intervenuto nel corso della trasmissione Maracanà, in onda su Tmw Radio, dove si è espresso in merito alle recenti dichiarazioni di Aurelio De Laurentiis sui giocatori africani.

“Altra uscita fuori luogo, vale per tanti altri giocatori. Poteva dire che il calendario internazionale è un limite. Puntare il dito solo su una sola nazionalità è sbagliato. È davvero una sciocchezza, non c’entra il razzismo, non era quello l’intento”.