Albarella: “Lo conosco da quando ha 17 anni, il Napoli ha preso un futuro top player”

Eugenio Albarella, ex preparatore atletico del Napoli, è intervenuto a ‘Febbre a 90’, in onda su Vikonos Web Radio/Tv, per parlare del mercato del Napoli: “Conosco Kim da quando aveva 17 anni, Zaccheroni ed io rimanemmo colpiti, oltre che dalla sua fisicità, dalla grande personalità del giocatore sudcoreano. Poi arrivò il Guoan ed ora, dal Fenerbache, è diventato la migliore soluzione per il Napoli. Kim è bravo tecnicamente, è un destro naturale che usa bene anche il sinistro, ha grande personalità, un corazziere ma reattivo e veloce, sono certo che con Spalletti diventerà un ottimo giocatore. Il Napoli ha preso un potenziale top player. Ci vorrà solo un po’ di pazienza, con lui, perché arriva al posto di Koulibaly, un calciatore straordinario al punto che l’allenatore del Chelsea, Tuchel, al di là delle qualità, ne ha sottolineato la personalità: il Napoli sotto questo aspetto ci perde un po’, ma non bisogna fare con Kim l’errore di aspettarsi un difensore “alla Koulibaly”.

Inoltre, Albarella, ha aggiunto: “Gli azzurri ora difenderanno di reparto, non vedremo uno contro uno, le difficoltà del calendario non aiuteranno facilmente l’ambientazione del sudcoreano. La pazienza è la parola che ci dovrà accompagnare per un po’ di tempo, il Napoli sta cambiando pelle, oggi non è più la squadra che nel Dna ha mantenuto l’identità precisa del possesso e del fraseggio: la squadra sta diventando più fisica e verticale, i nuovi acquisti sono bravi tecnicamente e dovranno mettersi al servizio della squadra. Il Napoli si sta indirizzando verso un calcio più europeo, c’è bisogno di tempo, il georgiano Kvaratskhelia non deve dimostrarci di essere bravo, dovrà solo imparare a mettere il suo talento a disposizione dei compagni“. Ha concluso Albarella.