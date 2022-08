L’operazione tra il Napoli e il Chelsea per Kepa Arrizabalaga sarebbe vicina alla chiusura. A riportarlo è La Repubblica, oggi in edicola. Stando a quanto riportato dal quotidiano il portiere arriverà in azzurro con la formula del prestito secco e il club partenopeo pagherà il 25% dell’ingaggio dello spagnolo. Al club inglese andranno poi anche dei bonus in base alle prestazioni.