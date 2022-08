Il Mattino – Napoli, Fabian Ruiz apre al rinnovo: la proposta di ADL

Stando a quanto riportato da Il Mattino, oggi in edicola, la questione Napoli-Fabian Ruiz potrebbe risolversi al più presto. Il calciatore ha rifiutato due offerte di rinnovo nella speranza di andare altrove, ma non è arrivata nessuna offerta per lui. Si lavora quindi a una nuova proposta di rinnovo: un quinquennale da 2,5 mln annui.

“Un passaggio di poco conto, dopo le tensioni del fine settimana con Giuntoli che ha ribadito la volontà di adottare il pugno di ferro nei confronti dello spagnolo nel caso cui non si arrivi a un prolungamento del contratto. Fabian vorrebbe tornare nella Liga ma non ci sono offerte: solo il Manchester United ne ha presentata una, ma è stata ritenuta troppo bassa dal Napoli. Ora si lavora sulla base di un quinquennale da 2,5 milioni. Probabilmente, verrà inserita un clausola da 30 milioni come segnale di serenità”. Scrive il quotidiano.