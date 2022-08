Il Mattino – Napoli a lavoro con il Chelsea per il trasferimento di Kepa

Il Mattino, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulla trattativa con il Chelsea per il portiere basco Kepa. Secondo quanto riportato dal quotidiano, l’estremo difensore non intende restate a Londra e l’opportunità di vestire la maglia azzurra lo alletta molto. Restano però da definire i dettagli sulle cifre dello stipendio del calciatore e sui dettagli della trattativa.

“Il Chelsea lo dà in prestito secco per 3 milioni, ma ballano i bonus: i londinesi voglio 2 milioni in caso di qualificazione Champions e 2 milioni se il Napoli passa agli ottavi. Il club azzurro offre la metà. Affare in dirittura d’arrivo, in un modo o in un altro, C’è Kepa, certo, ma senza dimenticare Neto e soprattutto Mignolet ma anche Navas del Psg e Trapp dell’ Eintracht Francoforte. Opzioni da tenere sempre d’occhio”. Scrive il quotidiano.