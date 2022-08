Come riportato dal Corriere dello Sport, nelle ultime ore era saltata la voce che accostava Allan Marques alla Salernitana. Per Iervolino si tratta di un sogno e anche se ci sono degli apprezzamenti da parte della squadra campana, la trattativa per riportare il brasiliano in Italia è in alto mare. Infatti lo stesso club granata ha smentito il contatto con l’entourage del calciatore. De Sanctis però sta lavorando e vorrebbe aprire ad un discorso con l’ex Napoli.