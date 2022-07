Ufficiale – Ecco dove sarà possibile vedere Napoli-Adana Demirspor

Il Napoli sarà impegnato domani nella prima amichevole internazionale a Castel di Sangro. Gli azzurri affronteranno l’Adana Demirspor Kulübü, Club della Süper Lig turca. Il match si disputerà allo Stadio Patini alle ore 20.30. La gara sarà trasmessa in modalità pay per view a € 9.99 sulla pagina Facebook Ufficiale del Napoli. Il pre partita live con interviste, collegamenti e filmati comincerà alle 19.45. Al termine della partita i tifosi potranno ascoltare le interviste dei protagonisti. Il match si potrà seguire in modalità pay per view a € 9.99 anche sulla piattaforma satellitare di SKY al Canale 251.