La Ssc Napoli, attraverso il suo sito ufficiale, ha reso noto il report di allenamento del quarto giorno di ritiro a Castel di Sangro. La squadra ha iniziato la sessione di allenamento con attivazione in palestra. Successivamente lavoro tecnico tattico in campo. Di seguito il gruppo è tornato in palestra per effettuare un circuito di forza. Chiusura con partitina a campo ridotto ed esercitazione di tiri in porta. Fabian è rientrato in gruppo ed ha svolto seduta completa