Sky – Torino vira forte su un difensore dell’Ajax: è sfida con Fiorentina, i dettagli

Blitz in Olanda in vista per il Torino. Lo svela Sky Sport, che si sofferma così sulle strategie di mercato dei granata: “Il Torino fa sul serio per Perr Schuurs. Il difensore dell’Ajax è un obiettivo del club granata per il reparto difensivo, orfano di Gleison Bremer, passato ufficialmente alla Juventus. Il classe 1999 è un profilo che piace tanto in Serie A: anche la Fiorentina, infatti, ha pensato a lui come possibile sostituto di Nikola Milenkovic. Per questo motivo, il Torino ha in programma un blitz per anticipare la concorrenza”,