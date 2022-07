Sky – Napoli, ora obiettivo portiere: tanti i nomi sul taccuino di Giuntoli: le ultime sul mercato azzurro

Francesco Modugno, inviato di SkySport, ha parlato cosi dell’ultime di mercato del Napoli:

“Kim ormai è un giocatore del Napoli, domani probabile che possa assistere a bordo campo la sfida contro l’Adana. Ora l’obiettivo è il portirere: ci sono molti nomi come Sirigu, Kepa che è il preferito, Neto e anche Kevin Trapp. Per l’attacco resta il nome di Raspadori, il preferito di Spalletti, ma non è facile trattare con il Sassuolo. Fronte uscite, attenzione a Zielinski, sempre più forte l’interesse del West Ham”.