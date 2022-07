Repubblica – Napoli, sono tre i nomi individuati da Giuntoli per il vice-Meret

Il Napoli è alla ricerca di un nuovo portiere che possa essere il secondo di Alex Meret. Secondo quanto riportato da La Repubblica, la società azzurra avrebbe individuato tre validi candidati. Si tratta di Kepa, Navas e Neto:

“Uno come Kepa o Navas, però, cambierebbe le gerarchie e Meret difficilmente partirebbe titolare. Il Napoli non esclude neanche un’altra soluzione a cui sta lavorando ormai da qualche giorno. Il brasiliano Neto, ex Fiorentina e Juventus, si sta liberando dal contratto col Barcellona e il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli, valuta la possibilità di un colpo a parametro zero. Il 33enne, cresciuto nel Cruzeiro, ha fatto la riserva in blaugrana e nelle ultime tre stagioni ha giocato poco. Garantirebbe esperienza ed affidabilità. Non farebbe ombra, dunque, a Meret che di fatto sta aspettando di conoscere le strategie del Napoli”. Si legge sul quotidiano.