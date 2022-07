Man Utd, Cr7 ha chiesto la cessione: Mendes a lavoro per trovargli una sistemazione

Cristiano Ronaldo ha un piede e mezzo fuori dal Man Utd: lo scrive Marca dopo il vertice di oggi a Carrington. Gli inglesi avevano preparato un piano per convincere Cr7 a rimanere, ossia l’effetto Ferguson, con l’ex indimenticato manager presente anche lui all’incontro. Secondo i media inglesi, il piano non è andato come previsto dallo United e il giocatore ha ribadito di volersene andare e di non voler rispettare dunque l’ultimo anno di contratto che gli resta. A Carrington, Ronaldo è arrivato accompagnato dal fido procuratore Jorge Mendes: l’idea è infatti di risolvere il prima possibile il suo futuro.