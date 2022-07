L’edizione odierna de L’Arena ha fatto il punto sulla trattativa tra Verona e Napoli per Giovanni Simeone. Secondo il quotidiano Simeone sarebbe in procinto di trasferirsi al Napoli. Il nodo principale in questo momento, riguarda la formula dell’operazione. Il club gialloblù punta a un prestito con obbligo di riscatto mentre i partenopei sembrano propendere sempre ad un prestito ma con diritto di riscatto.