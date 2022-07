Il Mattino – La Salernitana vuole Mertens, la risposta del belga

La Salernitana ha provato a portare Dries Mertens in squadra. A riportarlo è l’edizione odierna de Il Mattino. L’ex numero 14 azzurro ha però rifiutato l’offerta dei granata:

“Troppo vicino a Napoli, Ciro Mertens non vuole fare uno sgarbo alla città ed ai colori che lo accolsero nove anni fa. La notizia è che la Salernitana ci ha effettivamente provato. All’indomani del grazie Dries postato dal Napoli, ieri è rimbalzata nuovamente la suggestione Salerno, già stroncata però sul nascere, anche se lervolino è intenzionato ad insistere perché ritiene che ci siano ancora spiragli e vuole fare questo regalo alla piazza. E dire che la proposta del cavalluccio marino sarebbe stata nel complesso anche interessante. Tre milioni a stagione più bonus, con un’opzione di rinnovo per un altro anno. Mertens, però, ha scelto educatamente di non ascoltarla” Si legge sul quotidiano.