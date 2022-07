Gazzetta – Napoli, pronta una maxi offerta per Raspadori: i dettagli

La Gazzetta dello Sport, oggi in edicola, dedica spazio al Napoli concentrandosi sulle ultime notizie di calciomercato. Secondo quanto riportato dalla rosea il club azzurro vuole Giacomo Raspadori in azzurro. ADL è disposto a mettere sul piatto una maxi offerta di 25 mln di euro.

“Giacomo Raspadori piace, e tanto, al Napoli che è disposto anche a mettere una cifra considerevole sul piatto per convincere il Sassuolo – bottega carissima specie dopo la cessione di Scamacca – a lasciar andare l’attaccante. Il Napoli è pronto ad un’offerta importante (si spingerebbe fino a 25 milioni di euro) per Raspadori perché adatto al progetto azzurro. Infatti lo ritiene capace cioè di agire dietro Osimhen, da attaccante esterno di sinistra e, se necessario, da “falso nueve”. De Laurentis del Sassuolo ha capito da quest’ultimo che la montagna da scalare è particolarmente alta ma non si è perso d’animo e medita già un rilancio”. Si legge sul quotidiano