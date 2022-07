Da Verona – Napoli-Simeone, la trattativa non si ferma: le ultime

La trattativa tra Verona e Napoli per Giovanni Simeone non si ferma. Il club azzurro è intenzionato a portare il giovane calciatore a Napoli, che potrà arrivare solo quando Petagna sarà ceduto.

“Sempre fitto, intanto, il tavolo col Napoli per Giovanni Simeone, legato alla cessione dal club azzurro al Monza di Andrea Petagna. Una volta concluso il trasferimento in Brianza, i partenopei potranno completare l’ingaggio del Cholito, per il quale è pronto un contratto triennale. Al Verona arriverà una cifra compresa tra i 16 e i 17 milioni”. A riportarlo è il Corriere di Verona, oggi in edicola.