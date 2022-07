Bargiggia: “Il Napoli prenderà un portiere nei prossimi 7 giorni! I nomi!”

Paolo Bargiggia è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio riguardo il mercato del Napoli. In particolare, si è soffermato sulla vicenda portieri, tema molto caldo di quest’estate. Ecco le dichiarazioni dell’esperto di calciomercato.

“Il Torino è interessato a Meret. Il Napoli non può cederlo perché non ha sostituti. Tuttavia, se arrivasse un’offerta di 20 milioni, De Laurentiis la prenderebbe in considerazione. Se va via anche il friulano, Giuntoli dovrebbe trovare due nuovi portieri. La settimana prossima sarà decisiva sotto questo aspetto.”

“In caso di bisogno di due portieri – ha continuato – il club azzurro ingaggerebbe un italiano (Sirigu verosimilmente) e uno straniero (Kepa o Neto). Attenzione però anche a Mignolet del Bruges; nessuno ne ha parlato ma anche lui è nei radar. Vi assicuro che questi sono profili che il Napoli sta seguendo. Magari ce ne sono anche altri. Neto arriverebbe se risolvesse il contratto col Barcellona; Kepa solo in prestito con parte dell’ingaggio pagato. Entro settimana prossima il Napoli chiuderà per un acquisto in porta.”