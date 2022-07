L’ex allenatore Marco Tardelli si è a espresso ai microfoni di New Sound Level 90FM, parlando del Napoli e del calciomercato degli azzurri, mostrandosi piuttosto critico.

Ecco le sue parole: “Mi aspettavo qualcosa di più ma De Laurentiis ci regala sempre tante sorprese. Si può acquistare qualcuno ora ma non pezzi importanti, ho fiducia in Spalletti. Purtroppo a Napoli la situazione è così, basta arrivare tra le prime tre o quattro e non si cerca mai di arrivare quel gradino sopra“.