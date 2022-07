Secondo quanto riportato dall’edizione odierna di ‘Tuttosport’, Luciano Spalletti avrebbe già iniziato a pensare alla prima partita di campionato che si disputerà Lunedì 15 agosto a Verona contro l’Hellas.

L’unico reparto dove non ci sono troppi dubbi è la difesa: a destra il neo-capitano Di Lorenzo, coppia centrale Juan Jesus e Amir Rrahmani (non si considera Kim perchè ha bisogno di tempo per integrarsi al 100%), sulla sinistra Mario Rui (stesso discorso di Kim anche per Olivera).