Leonardo Semplici, allenatore, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal esprimendo il suo parere per Alex Meret.

Ecco le parole dell’ex allenatore del portiere del Napoli: “La titolarità non gliela assicura nessuno, se la deve guadagnare sul campo. Una squadra come il Napoli deve avere due portieri di livello, per come lo conosco io vi dico che Meret ha le carte in regola per diventare titolare della porta partenopea. Credo che la concorrenza l’abbia pagata l’anno scorso, ma può migliorare”.