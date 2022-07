Padovan: “Per ora il Napoli non è neanche candidabile per il 4°posto”

Il giornalista Giancarlo Padovan, è intervenuto nel corso della trasmissione Radio Goal, in onda su Radio Kiss Kiss Napoli parlando dell’attuale Napoli.

Ecco le parole del giornalista: “Il Napoli non è più forte dell’anno scorso, anzi. Ha perso Mertens che non è stato sostituito, Insigne è stato sostituito da Kvaratskhelia, Koulibaly da Kim che sicuramente non è più forte e ha rimpiazzato Ospina con Meret che bisogna vedere se sia almeno pari. Per ora il Napoli non è neanche candidabile per il quarto posto. Detto questo, io ho grande fiducia sia in Spalletti che nella società e il mercato non è ancora finito”.