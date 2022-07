Montefusco: “Mertens? Operazione giusta del Napoli, il problema è la comunicazione”

Enzo Montefusco, allenatore, è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di “Marte Sport Live”, parlando del Napoli e anche di Dries Mertens.

Ecco le sue parole: “Mertens? L’errore che fa il Napoli è quello di non comunicare le cose. Non dimentichiamoci che ha fatto 12/13 partite l’anno scorso anche per l’opinione pubblica. È anche un’operazione giusta. Quello che sbaglia il Napoli è la comunicazione. Vogliono ringiovanire la rosa e avrebbero potuto dirlo chiaramente. Detto in questa maniera il tifoso avrebbe potuto reagire diversamente”.