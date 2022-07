Le dichiarazioni di Sconcerti sulla lotta scudetto, non c’è spazio per il Napoli

Il giornalista Mario Sconcerti è stato intervistato dal ‘Corriere della Sera’ in merito al mercato dei club italiani e sulle squadre favorite a contendersi lo scudetto, ecco cosa ha detto: “ll colpo più grande del mercato è stato l’acquisto del Palermo da parte del fondo sovrano saudita, lo stesso che è proprietario del Manchester City. Il resto è stato caratterizzato fino a ora da un ritorno rumoroso della Juventus, da una difficoltà oggettiva del Milan e da una situazione poco sostenibile dell’Inter. Di Maria è forse il miglior giocatore del campionato. Gioca da tanto tempo ma non ha mai sbagliato stagione. […] La Juventus non sarà per questo più squadra, darà però più motivi al suo gioco personale. Il Milan è davanti a sé stesso. È cominciata la realtà. Non è detto sia dura, ma cancella il miracolo. L’Inter è un progetto affascinante e impossibile”.