Impallomeni: “Secondo me il nervosismo in casa Napoli da segni positivi”

Stefano Impallomeni è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per parlare delle principali vicende del calcio italiano. Il giornalista si è soffermato anche sul Napoli.

Ecco le parole dell’ex calciatore: “Napoli indietro rispetto alle altre big? Serve un po’ di pazienza prima di giudicare. Le dichiarazioni sono da valutare, come quelle di Osimhen, che è convinto che il Napoli possa giocarsela con le altre. Sono delle sensazioni che hanno dei giocatori importanti al suo interno. Lo stesso ADL, nonostante le critiche mi sembra determinato nel continuare a recitare un ruolo determinante. E’ il solito De Laurentiis battagliero, di un presidente che come Lotito è l’ultimo baluardo italiano in mezzo a tante presidenze straniere. Ho visto questo nervosismo, ma lo vedo come una cosa positiva. Quando viene dal lavoro”.