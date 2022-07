Memphis Depay, con l’arrivo di Lewandowski, sembra non rientrare più nei piani di Xavi. Su di lui tanti club esteri, ma, come riportato da “As”, anche le big italiane sarebbero in corsa.

Su di lui forte interessamento della Juve che cerca un vice Vlahovic qualora non riuscisse a prendere Morata, ma occhio anche a Milan e Napoli.