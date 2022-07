Il West Ham ha messo gli occhi su Piotr Zielinski, formulando una prima offerta al Napoli ( ritenuta troppo bassa) e poi al calciatore.

Il polacco, per il momento, ha dato un secco no per le seguenti motivazioni: non apprezza il progetto del club inglese, non trova lo stipendio adeguato al suo valore e- cosa non da poco- il West Ham non giocherà la Champions League.

Il Napoli, dunque, aspetterà altre offerte ma non ha fretta di vendere il centrocampista polacco.