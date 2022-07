Emanuele Calaiò, ex attaccante del Napoli, è intervenuto a Radio Kiss Kiss Napoli nel corso della trasmissione Radio Goal, parlando dell’addio di Dries Mertens ai partenopei.

Ecco le parole dell’ex calciatore azzurro sul belga: “La verità non la sappiamo, non sappiamo neanche se l’offerta di De Laurentiis sia vera. E’ un peccato che un simbolo di Napoli se ne vada senza un saluto. Mi aspetto un saluto social, Koulibaly ci ha fatto emozionare con il suo post ma Mertens è un’altra cosa, lui non può lasciare solo con un messaggio scritto. Magari lui o la società faranno qualcosa”.